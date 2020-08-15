Написать комментарий

Пытаюсь зарегестрироваться на интим сити, уже на первом этапе должны прийти колы активации на телефон и email-адрес. Но мне не приходит ничего. Email интим сити я добавила в свою адресную книгу. Но пусто, и там и там. Помогите пожалуйста.
Привет всем девочкам форума! Последнее время кажется,что админы интим сити что-то курят((( Объявления вообще не хотят пропускать. Несколько аккаунтов улетоло в блок,пишу админам не отвечают! Сейчас новый создала,пишут,что через 24 часа разместят после проверки модератора и фиг... Врем прошло,а объявления нет)))) Ещё один вопрос может есть у кого контакты проверенного человечка,который может заняться раскруткой анкеты?
P.S Всем мира и бабла!!!
Вот готова подписаться под каждым словом. Мои проверочные фото не пропустили. Мало того. Ещё и в черный список кинули . На всякий случай видимо. Завтра придется новую анкету создавать.
Нет желания протестировать наших админов?
Тоже жду уже 2 дня, на модерации и все.... Ничего не происходит.
Тоже самое. Два раза не пропустили. Фото мои, причем без ретуши.
Во, я проверку прошла, причем первые два дня не проходила, не знала, что надо фото отсылать, вчера вечером отправила в приложении, у тром анкета уже активно и есть звонки и просмотры.
Девочки привет!заранее прошу меня простить если не в ту ветку пишу(вюВасаби перемести плиз.хочу спросить-регулярно размещала объявление на интимсити и с публикацией все было нормально.сейчас на тот же текст при сохранении объявления выскакивает надпись ваш текст содержит запрещённые слова и выражения!!!!что это??помогите плиз ,кто в курсе)заранее очень благодарю!!!
С 1 ноября на сайты, заблокированные Роскомнадзором, можно будет зайти только через VPN. Как думаете, загнутся рекламные сайты в России или выкрутимся?
А то откуда инфа????
Надеюсь, что не придется возвращаться на Dosug CZ ( На форумах много пишут по этому поводу, начиная с сообщений типа "паника, сайты загнутся, мы все умрем" и заканчивая "отставить панику, достаточно установить расширение для браузера, бла-бла-бла". Я так понимаю, последний способ никак не проверить до наступления 1 ноября.
У нас в Краснодаре Интим-23 лидирует !!!!Ну девочки сайт создан на выкачку бабок админам пофиг реклама дорогущая .Так что я только и жду когда его забанят .И может другой сайт будет не таким уж и дорогим!
Думаю постоянные ходоки будут ставить VPN. Не стоит забывать,что эта подписка платная. Остальные наверно вернутся на сз...
Бездуховные вы какие то...безнравственные. В церкви надо знакомиться, во время всеношной. Во благовремении и поелику.
Чушь полная. P.S. Инимсити это сайт строго по Москве, они и паникуют ). Всех предупреждают даже о том чего они не понимают )). Это крики умирающего. По мимо блокировок у них намного страшнее проблема.
Ну я слышала, что у них давно какие-то проблемы. На сайте я новичок, всего пару месяцев, но если честно мне там понравилось, поэтому и интересуюсь его судьбой.
Скажу по руспусу. Только один из четырех посетителей заходит сюда с компа. Остальные с планшетов и смартфонов. Думаю что и там статистика похожая. Молодежи легче применить ВПН и прочие технологии.
А можно поподробнее, почему это чушь и не проблема? )
Хорошо бы чтобы эти сайты закрылись. Там уже много сложностей и нюансов, работают они плохо и так. Нужны новые открытые, доступные всем и работающие. Пусть под маской массажа или знакомств, но без бюрократии с затяжными проверками фото и высылкой паспортов, vpn и разблокировками.
Проблема только в том, что основная массса мужчин (клиентов) знают только об этих сайтах ( сити и дос), а пока раскрутятся новые-должен пройти время и немало времени. А работать надо сейчас